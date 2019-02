Tuffi, Grand Prix Rostock 2019: Lorenzo Marsaglia è argento dai tre metri

Ottimo inizio per l’Italia nel prima tappa del Fina Grand Prix a Rostock. Nella gara dei 3 metri maschili Lorenzo Marsaglia ha vinto la medaglia d’argento, chiudendo al secondo posto del tedesco Martin Wolfram e davanti al cinese Wenao Zhang.

Un bella prestazione quella di Marsaglia, che ha chiuso con un totale di 402.25 punti, solo tre in meno delle qualifiche di ieri che lo avevano visto conclude in prima posizione. Purtroppo il tuffatore classe 1996 ha commesso un errore nel triplo e mezzo ritornato, che probabilmente lo ha condizionato anche in ottica vittoria.

Come detto la vittoria è andata al tedesco Martin Wolfram, che ha chiuso con un punteggio totale di 417.35. In terza posizione il giovanissimo cinese, classe 2022, Wenao Zhang con 394.50 punti. Successo canadese nell’individuale femminile dalla piattaforma. A conquistare la medaglia d’oro è stata Celina Toth con 324.60 davanti alla padrona di casa Maria Kurjo (300.70) e alla britannica Robyn Birch (293.00).

Foto: Francesco Caligaris