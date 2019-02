Tuffi, Coppa Tokyo 2020: i successi di Elena Bertocchi e di Giovanni Tocci nell’ultima giornata

Si è conclusa quest’oggi la Coppa Tokyo 2020 di tuffi che ha avuto luogo a Trieste e si può dire che la tradizione è stata rispettata. Due erano le finali in programma quest’oggi: la gara femminile dal metro e quella maschile dal trampolino di 3 metri.

Nella prima specialità citata Elena Bertocchi ha fatto fa valere il proprio palmares nazionale ed internazionale. Per l’atleta del Centro Sportivo Esercito nessuna incertezza nel corso della sua prova. Convincenti il doppio e mezzo avanti carpiato (58.50) e l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo che le hanno permesso di concludere con 274.20. Alle sue spalle la compagna di sincro con cui ha vinto l’oro europeo l’anno scorso a Glasgow Chiara Pellacani. La 16enne nativa di Roma ha ottenuto il punteggio di 246.00, sporcando la sua serie con l’uno e mezzo rovesciato carpiato (45.60) e con l’uno e mezzo ritornato carpiato (46.80). Il risultato finale è stato sufficiente per assicurarsi la piazza d’onore davanti ad Elisa Pizzini (235.30). Più arretrate invece Noemi Batki e Laura Bilotta, rispettivamente quarta e quinta, che non hanno espresso le stesse prestazioni delle eliminatorie, pagando dazio nella finale.

Dai 3 metri Giovanni Tocci si è confermato ancora una volta il miglior esponente della specialità nel Bel Paese. Una gara bellissima vissuta nel confronto tra il cosentino e un ritrovato Andrea Chiarabini, avversario assai qualificato fino all’ultimo tuffo. Tocci si è imposto con 406.45, eseguendo un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato e un triplo e mezzo ritornato raggruppato di pregevolissima fattura, totalizzando 85.00 in entrambi i casi. Tuffatore nostrano che nella quarta rotazione ha provato anche il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, non riuscendo però nell’esecuzione (39.90). Per quanto concerne Chiarabini una buona costanza e forse un triplo e mezzo avanti carpiato non pulitissimo. Tuttavia lo score di 405.15 complessivo è da accogliere con il sorriso. A completare il podio Tommaso Rinaldi (392.35).

