Trofeo Laigueglia 2019: i comuni e le province attaversate. A che ora passa la corsa sotto casa tua

Domenica 17 febbraio si disputerà il Trofeo Laigueglia 2019, 56^ edizione dell’imperdibile appuntamento in Liguria che apre ufficialmente il calendario italiano delle corse ciclistiche. Il percorso si preannuncia particolarmente impegnativo, 203 km con il circuito finale da ripetere quattro volte che prevede le salite di Capo Mele e Colla Micheri: proprio le due asperità potrebbero risultare decisive, si tratta di due ascese da circa due chilometri ciascuna con pendenze che non vanno oltre 10% ma che potrebbero farsi sentire nelle gambe degli atleti. Moreno Moser si impose l’anno scorso e anche in questa occasione sarà tra i grandi favoriti insieme a Gianluca Brambilla, Giovanni Visconti, Francesco Gavazzi, Anthony Roux e Ben Hermans.

La partenza da Laigueglia è prevista alle ore 10.50, poi la carovana attraverserà le località di Alassio, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Villanova di Albenga, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, poi ancora Albenga e Garlenda prima di affrontare Cima Paravenna, il primo Gran Premio della Montagna della giornata attorno alle ore 12.40-12.50. A quel punto si tornerà ad Albenga, ancora Alassio e un primo passaggio sul traguardo posto a Laigueglia. Il gruppo affronterà Capo Mele per la prima volta, transiterà successivamente ad Andora, Stellanello, Testico e quando mancheranno 45 km al termine passerà nuovamente sulla linea del traguardo.

In quel momento inizieranno i quattro giri del circuito finale di 11,4 km: attraversamento di Andora, Capo Mele e Colla Micheri per quattro volte. Arrivo previsto a Laigueglia tra le ore 16.00 e le ore 16.30. Di seguito la cronotabella completa del Trofeo Laigueglia 2019 per sapere a che ora passerà la corsa sotto casa tua e come seguirla via per via.

Foto: Valerio Origo