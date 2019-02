Trofeo Laigueglia 2019: capolavoro di Simone Velasco, vittoria in solitaria dopo una fuga di 60 km

Al traguardo sembrava non crederci neanche lui. Un’impresa davvero eccezionale, un capolavoro che fa rivivere il ciclismo “romantico” come detto dallo stesso Simone Velasco al traguardo. L’atleta 23enne della Neri – Selle Italia – KTM va a prendersi la prima corsa della Ciclismo Cup di questo 2019: il calendario italiano si è aperto con il trionfo dell’emiliano nel Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56^ edizione.

Tanti attacchi nelle prime fasi di gara, ma la corsa va a decidersi a circa 62 chilometri dall’arrivo. Sul primo dei quattro passaggi da Colla Micheri attacca Simone Velasco (Neri-Selle Italia-KTM), con Alexander Cataford (Israel Cycling Academy), Jacopo Mosca (D’Amico UM Tools) e Andrea Toniatti (Team Colpack). Velasco non ci sta, sente la gamba al meglio e rilancia in solitaria: alle sue spalle ci prova il capitano della Nazionale italiana Giulio Ciccone, che non riesce però ad avvicinarsi. Il gruppo, staccato di circa un minuto, proprio nell’ultima tornata aumenta il ritmo: Ag2r La Mondiale a tutta, a muoversi però sono Kilian Frankiny(Groupama-FDJ), Nicola Bagioli (NIPPO-Faizanè) e Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec).

Il trio si riporta su Ciccone, prova a lanciarsi all’inseguimento di un Velasco davvero spettacolare sia in salita che in discesa. Dopo lo scollinamento a Capo Mele il ricongiungimento è sembrato impossibile: il corridore della Neri – Selle Italia – KTM si è potuto gustare la passerella conclusiva, per la prima vittoria della carriera da professionista. A regolare il gruppo in chiave piazzamenti un ottimo Bagioli, davanti a Matteo Sobrero, giovanissimo classe 1997 in maglia azzurra.

Foto: Twitter Neri – Selle Italia – KTM