Triathlon, World Cup Città del Capo 2019: Ai Ueda vince l’esordio stagionale, indietro le italiane

La giapponese Ai Ueda si aggiudica la tappa di esordio della World Cup 2019 di triathlon, disputata a Città del Capo, Sud Africa. La gara odierna era di categoria sprint e prevedeva la prima parte di nuoto da 750 metri (con percorso a ferro di cavallo) quindi si è passati alla bici con i primi 4.5 chilometri che portavano al percorso vero e proprio (3 chilometri da ripetere per quattro volte) che si snodava tra il Green Point Urban Park ed il Cape Town Stadium, infine la consueta conclusione dedicata alla corsa (due giri da 2.5 chilometri) tra il Green Point Urban Park e lo stadio di atletica.

La nipponica ha fatto sua la prova sudafricana con il tempo complessivo di 57:23 (9:15 nel nuoto, 30:13 nella bici e 16:56 nella corsa dove ha letteralmente fatto il vuoto) precedendo le statunitensi Summer Rappaport di 8 secondi (dopo un’ottima parte a nuoto la classe 1991 ha ceduto ben 16 secondi nella corsa) e Tamara Gorman di 21 (nel suo caso il tratto conclusivo l’ha vista lasciare per strada ben 32 secondi nei confronti di Ai Ueda).

Quarta posizione finale per l’olandese Rachel Klamer a 35 secondi dalla vetta, quinta per la padrona di casa Gillian Sanders a 47, mentre dalla sesta alla nona posizione troviamo un’alternanza Spagna-Giappone con Miriam Casillas Garcia che chiude in 58:12 a pari merito con Juri Ide, quindi ottava Sara Perez Sala a 55 secondi dalla vetta, nona Yuka Sato a un minuto esatto, mentre è decima la svizzera Jolanda Annen a 1:05.

Lontanissime dalle posizioni di vertice le italiane. 25esima Verena Steinhauser in 59:46 (9:31 nel nuoto, 31:13 nella bici e 17:57 nella corsa) quindi 30esima Giorgia Priarone in 1:00.02 (9:52 nel nuoto, 30:56 nella bici e 18:13 nella corsa).

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Valerio Origo