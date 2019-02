Trento-Civitanova, Semifinale Coppa Italia volley: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 9 febbraio si gioca Trento-Civitanova, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna si fronteggiano la seconda e la terza della classifica di campionato, separate tra loro da appena tre punti: si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante, aperto a ogni risultato e che potrebbe decidersi sui dettagli. Le due formazioni si sono già fronteggiate nella finale del Mondiale per club vinta dai dolomitici.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti stanno attraversando un eccellente momento di forma, stanno giocando bene e in maniera disinvolta e cercheranno di continuare su questa strada contro gli uomini di Fefé De Giorgi che hanno vinto sei delle ultime sette partite di campionato e che hanno già blindato la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Da una parte Simone Giannelli, Luca Vettori, Aaron Russell, Uros Kovacevic; dall’altra Bruninho, Tsvetan Sokolov, Osmany Juantorena, Leal, Simon.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Civitanova, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-CIVITANOVA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 9 FEBBRAIO:

18.00 Diatec Trentino vs Cucine Lube Civitanova

TRENTO-CIVITANOVA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Valerio Origo