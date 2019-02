Trento-Civitanova, Semifinale Coppa Italia volley 2019: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Sabato 9 febbraio si giocherà Trento-Civitanova, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena uno scontro titanico tra la seconda e la terza della classifica di SuperLega separate da appena tre punti, le due squadre si sono affrontate non soltanto in campionato ma anche nella Finale del Mondiale per Club vinta dai dolomitici. La Lube ha la sindrome degli atti conclusivi visto che nell’ultimo anno ha perso tutti quelli che ha giocato, questa volta servirà cambiare marcia per tornare ad alzare al cielo un trofeo.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti occupano il secondo posto con un punto di distacco da Perugia, stanno affrontando un buon momento di forma e stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo trascinati dalla regia di Simone Giannelli, dal redivivo opposto Luca Vettori, dalla solidità degli schiacciatori Uros Kovacevic e Aaron Russell. Dall’altra parte della rete gli uomini di Fefé De Giorgi che hanno già festeggiato la qualificazione ai quarti di finale della Champions League e che si affideranno ai vari Sokolov, Leal, Bruninho (da vedere se Juantorena avrà recuperato definitivamente) per puntare alla finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Trento, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-TRENTO, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 9 FEBBRAIO:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena

CIVITANOVA-TRENTO, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo