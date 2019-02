Tour of Oman 2019: Sonny Colbrelli trionfa nella quarta tappa! Battuto Greg Van Avermaet

Sonny Colbrelli timbra il primo successo stagionale nella quarta tappa del Tour of Oman 2019. Il corridore della Bahrain Merida era tra i più attesi in questa corsa e non ha deluso le aspettative, riuscendo a centrare il bersaglio grosso.

Il 28enne lombardo ha sfruttato la sua esplosività sull’arrivo in leggera salita all’Oman Convention & Exhibition Center, riuscendo a battere in volata il belga Greg Van Avermaet (CCC) e il francese Clément Venturini (AG2R La Mondiale). Seguono poi Ryan Gibbons (Dimension Data) e Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates), mentre Iuri Filosi (Delko Marseille Provence) ottiene un altro buon piazzamento chiudendo in settima posizione. In classifica generale resta leader Alexey Lutsenko (Astana) con 14” su Van Avermaet e 18” su Jesús Herrada (Cofidis), in attesa del decisivo arrivo in salita a Green Mountain di domani.

La tappa odierna è stata movimentata da una fuga di cinque corridori, che ha preso il largo dopo 17 km. I protagonisti dell’azione sono stati Ian Boswell (Katusha – Alpecin), Darwin Atapuma (Cofidis), Nathan van Hooydonck (CCC), Damien Gaudin (Direct Energie) e Jérémy Leveau (Delko Marseille Provence). Questi attaccanti hanno reso difficile la vita al gruppo, che è riuscito a riprenderli solo negli ultimi due chilometri dopo un lungo inseguimento.

Foto: Valerio Origo