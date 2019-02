Tour of Oman 2019: Alexander Kristoff vince la prima tappa, quarto Giacomo Nizzolo

Alexander Kristoff vince la prima tappa del Tour of Oman 2019. Il norvegese prosegue così la sua striscia di successi in questa corsa e raggiunge quota nove. I 138 km da Al Sawadi Beach a Suhar Corniche sono terminati con uno sprint di gruppo, in cui il corridore della UAE-Team Emirates ha fatto valere la sua classe per battere i francesi Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) e Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits). Quarto posto per Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data), seguito da Niccolò Bonifazio (Direct Energie), mentre in ottava posizione si piazza Davide Ballerini (Astana).

La frazione odierna è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, partita subito dopo il via. Gli attaccanti sono stati Michael Schär (CCC), Alexis Guerin (Delko Marseille Provence), Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) e Sergio Rodríguez (Euskadi-Murias). Il loro vantaggio è rimasto stabile attorno ai 3’ per gran parte della corsa. Nel finale si è staccato Planckaert, mentre gli altri tre fuggitivi hanno continuato a dare il tutto per tutto, ma sono stati poi ripresi dal gruppo a sei chilometri dal traguardo.

Foto: Markus Wissmann / Shutterstock.com