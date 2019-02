Tour Colombia 2019: Nairo Quintana dà spettacolo nell’ultima tappa, Miguel Angel Lopez si prende la generale

Un epilogo spettacolare e ricco di colpi di scena per il Tour Colombia 2.1. L’ultima tappa, nonché la più attesa, ha visto i grandi favoriti darsi battaglia con scatti e controscatti sulla dura salita finale dell’Alto de las Palmas. Il protagonista odierno è Nairo Quintana, che nonostante una caduta nel finale a causa di un tifoso, riesce a vincere in solitaria con un attacco perfetto nell’ultimo chilometro. Seconda posizione per il giovane talento Iván Ramiro Sosa, mentre al terzo posto si piazza Miguel Angel Lopez, che si impone nella classifica generale.

Tanti attacchi fin dalla partenza, ma la fuga di giornata prende il largo solo dopo 70 km, con quattro corridori: Diego Ochoa (Manzana Postobón), Wilmar Andrés Paredes (Manzana Postobón), Alex Cano (Coldeportes Zenú) ed Edwin Ávila (Israel Cycling Academy). A circa 40 km dal traguardo si forma un gruppetto all’inseguimento con tredici corridori, ma il loro tentativo viene vanificato sulle prime rampe della salita finale dell’Alto de las Palmas, quando il gruppo principale, tirato dagli uomini del Team Sky, riprende tutti gli attaccanti.

Il ritmo viene mantenuto alto da Chris Froome, che fa il gregario in questa corsa, mettendosi a disposizione del proprio capitano. A 11 km dal traguardo rompe gli indugi Kevin Rivera (Androni Giocattoli), che viene poi ripreso e saltato da Winner Anacona (Movistar). Quest’ultimo serve come punto d’appoggio per Nairo Quintana, che sferra un attacco secco e lo raggiunge, ma alla sua ruota si incolla Egan Bernal (Team Sky). I tre vengono però ripresi poco dopo dal gruppetto degli inseguitori, con Miguel Angel Lopez (Astana) che fa a questo punto il suo scatto e se ne va in solitaria. Risponde però prontamente Quintana, che insieme a Bernal e Iván Ramiro Sosa si riportano in testa.

A 4 km dal traguardo Quintana viene fatto cadere da un tifoso, che inciampa e travolge il colombiano. Lopez resta così solo al comando, ma il corridore della Movistar si rialza subito e reagisce da grande campione. Nell’ultimo chilometro Quintana riesce infatti a riportarsi in testa e con un attacco secco sorprende Lopez, andando a conquistare una straordinaria vittoria in solitaria. Alle sue spalle si piazzano Sosa e Lopez a 8”. Quarta posizione per Bernal a 16”, mentre ad 1’01” arriva la coppia della Education First con Rigoberto Urán e Daniel Martínez. In classifica generale successo quindi di Miguel Angel Lopez con 4” di vantaggio su Sosa e 42” su Martínez.

Foto: David MG Shutterstock.com