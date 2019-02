Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei indoor. Saranno 24 gli italiani in gara a Samsun

Sono stati diramati i convocati dell’Italia per i prossimi Europei indoor di tiro con l’arco, che si terranno a Samsun, in Turchia, dal 25 febbraio al 3 marzo. Prima di volare in Turchia però gli azzurri parteciperanno ai campionati Nazionali di Rimini, in programma dal 22 al 24 febbraio e poi prenderanno parte alla 17ma edizione della rassegna continentale. Nella scorsa edizione, disputata nel 2017 a Vittel, in Francia, gli azzurri avevano raccolto 6 ori, 2 argenti ed altrettanti bronzi, vincendo il medagliere.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati:

RICURVO SENIOR

Marco Morello, Michele Frangilli, Massimiliano Mandia, Claudia Mandia, Elena Tonetta e Chiara Rebagliati

RICURVO JUNIOR

Alessandro Paoli, Federico Fabrizzi, Matteo Santi, Aiko Rolando, Michela Boccardi e Karen Hervat

COMPOUND SENIOR

Valerio Della Stua, Fabio Ibba, Sergio Pagni, Marcella Tonioli, Irene Franchini e Sara Ret

COMPOUND JUNIOR

Alex Boggiatto, Antonio Brunello, Valentino De Angeli, Elisa Roner, Elisa Bazzichetto e Paola Natale

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITArco