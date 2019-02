Tiro a segno, presentazione Nuova Dehli (big presenti, speranze Italia, etc.)

In attesa che la ISSF tenti di risolvere la situazione legata al mancato visto d’ingresso in India per i tiratori pakistani, a Nuova Delhi da domani, sabato 23, a mercoledì 27 febbraio, si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno, che metterà in palio (non vi sono comunicazioni ufficiali al momento che parlano di mancata assegnazione) due carte olimpiche per ciascuna prova individuale.

Tra gli uomini, nella carabina 10 metri si preannuncia una sfida tutta magiara tra Istvan Peni e Peter Sidi, con il primo che nella carabina tre posizioni dovrà vedersela col transalpino Alexis Raynaud. Nella pistola 10 metri ghiotta occasione per il brasiliano Felipe Almeida Wu, data l’assenza di alcuni big soprattutto da Asia ed Europa, mentre il teutonico Christian Reitz ha il pronostico dalla sua parte nella pistola 25 metri, dove dovrà guardarsi sai transalpini Jean Quiquampoix e Clement Bessaguet, nonché dallo statunitense Keith Sanderson.

Nelle gare femminili, nella carabina 10 metri la romena Laura Georgeta Coman sembra avere la strada spianata, data l’assenza di molte rivali, soprattutto nella squadra cinese, mentre nella carabina tre posizioni la tedesca Jolyn Beer si misurerà con la croata Snjezana Pejcic. Nella pistola 10 metri la transalpina Celine Goberville sarà insidiata dall’ellenica Anna Korakaki, mentre nella pistola 25 metri sarà proprio la greca l’atleta da battere. Ci proveranno l’elvetica Heidi Diethelm Gerber e la tedesca Michelle Skeries.

Per quanto riguarda l’Italia le principali speranze di lotta per le posizioni di prestigio sono riposte in Petra Zublasing nella carabina 10 metri, Marco De Nicolo, in gara nella carabina tre posizioni, Giuseppe Giordano, nella pistola 10 metri, e Riccardo Mazzetti, nella pistola automatica da 25 metri.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS