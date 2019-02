Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019: il campione iridato Sergey Kamenskiy vince nella carabina 10 metri

Il russo Sergey Kamenskiy, campione iridato a Changwon 2018 della specialità, ha vinto la finale della carabina 10 metri maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India: battuti i cinesi Liu Yukun, secondo, e Hui Zicheng, terzo. Dato che il russo ed il secondo dei cinesi avevano già strappato la carta olimpica proprio nella prova iridata (chiusa rispettivamente al primo e al quarto posto), i due pass per Tokyo 2020 sono stati assegnati alla Cina (grazie al secondo posto odierno di Liu Yukun) ed all’Austria (grazie al quarto posto di Martin Strempfl).

Nella finale a otto il russo Sergey Kamenskiy ha totalizzato 249.4, superando il cinese Liu Yukun, attestatosi a quota 247.0. Eliminato in terza posizione l’altro cinese Hui Zicheng, fuori con 225.9, mentre quarto ha chiuso l’austriaco Martin Strempfl a quota 205.6. Quinta piazza per il tedesco Andre Link, fermatosi a 185.0, davanti al russo Kirill Grigorian, sesto a 162.8. Settima posizione per il nipponico Naoya Okada con 142.8, mentre ottavo e primo degli eliminati in finale è l’iraniano Amir Mohammad Nekounam a quota 121.7. Fuori nelle eliminatorie i tre italiani in gara (ottavo posto a quota 628.4): 15° Marco Suppini con 626.9, 44° Lorenzo Bacci con 623.2, 78° Riccardo Armiraglio a 614.6.

Foto: ISSF