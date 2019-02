Tennis, WTA San Pietroburgo 2019: il trionfo di Kiki Bertens. L’olandese supera in due set Donna Vekic in finale

Va all’olandese Kiki Bertens il successo del WTA di San Pietroburgo (Russia). La n.8 del mondo si è imposta con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 contro la n.30 WTA Donna Vekic in 1 ora e 45 minuti di gioco. Dopo aver sofferto nel primo parziale, Bertens è riuscita a trovare la strada per centrare il suo obiettivo non dando scampo alla croata, costretta ad arrendersi.

Nel primo set l’avvio è stato tutto di marca croata: la 22enne nativa di Osijek ha inflitto un doppio break alla rivale, portandosi sul 5-2 e potendo chiudere sul servizio il parziale. L’olandese reagisce, però, alzando il livello del proprio tennis e, dando maggior profondità, mette in difficoltà la n.30 del mondo. Arriva infatti il doppio controbreak che porta le due contendenti a giocarsi il tutto per tutto nel tie-break. In questo frangente la tulipana dimostra maggior lucidità e sullo score di 7-2 conquista la frazione, forte di 5 ace e del 77% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Nel secondo set Bertens strappa nuovamente il servizio a Vekic nel terzo game ma successivamente subisce il controbreak nel sesto, per via di qualche errore di troppo. La partita si sviluppa sul filo dell’equilibrio e sono pochi i punti a fare la differenza. Nella fase calda la top-10 fa vedere grandi doti da combattente, ottenendo un 6-4 di qualità.

Foto: Shutterstock.com