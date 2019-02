Tennis, WTA Dubai 2019: Belinda Bencic supera in finale in tre set Petra Kvitova e conquista il torneo

Il torneo WTA Premier 5 di Dubai va all’elvetica Belinda Bencic, che supera in tre set la ceca Petra Kvitova: sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti la svizzera trionfa nell’atto conclusivo per 6-3 1-6 6-2, in un match molto duro, risolto dopo un’ora e tre quarti di aspra battaglia sportiva.

Nel primo set Bencic trova subito il break in avvio e conferma lo strappo andando 2-0. Gravi difficoltà per Kvitova al servizio, la ceca deve annullare altri due break point nel terzo game prima di trovare l’1-2, poi però nel turno seguente cede ancora e così la svizzera va sul 4-1 pesante. Reazione d’orgoglio della boema, che vince 8 dei seguenti 9 punti, recupera un break di ritardo e risale fino al 3-4. Bencic però tiene la battuta nell’ottavo gioco e trova nuovamente il break nel nono game, chiudendo così 6-3 in 41 minuti.

Si ribaltano i ruoli nella seconda frazione: Kvitova trova il break in apertura e conferma lo strappo. La ceca però non si ferma e continua a macinare gioco fino ad andare sul 4-0. Bencic tiene finalmente la battuta nel quinto gioco, ma Kvitova non molla nulla salendo 5-1 e poi concretizzando il primo set point a disposizione ai vantaggi del settimo game: finisce 6-1 in appena 28 minuti.

Nella partita decisiva la prima ad allungare è nuovamente Belinda Bencic, che trova il break alla seconda opportunità nel terzo game. Petra Kvitova prova a restare aggrappata alla partita ma non riesce ad essere incisiva in risposta, e così l’elvetica sale abbastanza tranquillamente sul 4-2. La svizzera trova un secondo break nel settimo gioco e così va a servire per il torneo sul 5-2: l’elvetica deve annullare due palle break consecutive e, scampato il pericolo, al secondo championship point porta a casa il match per 6-2 in 36 minuti di gioco.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48-Shutterstock