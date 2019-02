Tennis, WTA Doha 2019: Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar

Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco.

Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha fatto valere la sua grande regolarità al cospetto di una Svitolina, a corrente alternata, con dei picchi di tennis notevoli ma non con la sufficiente continuità. Ecco che, dopo il successo del primo parziale in favore di Simona e il secondo premiante la giocatrice dell’Est, Svitolina non ha saputo gestire il vantaggio di un break nel terzo e decisivo parziale. Dopo aver fallito tre palle del doppio break, l’ucraina ha subito la pressione da fondo della rumena, capace di ribaltare completamente l’andamento del match ed aggiudicarsi la sfida sul 6-4.

Sempre tre set sono stati necessari nel confronto tra Kerber e Mertens. La teutonica è incappata in una partita non certo positiva, dove stranamente ha fatto fatica a trovare il campo. Dopo aver rimontato il set di ritardo, il terzo è una specie di calvario per Angie che poco può fare contro una belga on fire e decisa a centrare il bersaglio grosso. Il 6-1 finale è esaustivo, in questo senso, su quanto si è visto in campo.

Foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock.com