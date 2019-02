Tennis, WTA Budapest 2019: Jasmine Paolini si arrende in tre set a Garcia-Perez nell’ultimo turno delle qualificazioni

Lotta ma deve arrendersi la nostra Jasmine Paolini nel turno finale delle qualificazioni del WTA di Budapest (Ungheria). L’azzurra (n.204 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dalla spagnola Georgina Garcia-Perez (n.170 del ranking) in 2 ore e 9 minuti di partita. Paolini ha pagato dazio al servizio nell’ultimo parziale, subendo le risposte profonde della rivale e non sfruttando a sua volta le chance nella fase decisiva.

Nel primo set la nostra portacolori comincia con il piede giusto, imprimendo un buon ritmo allo scambio ed ottenendo il break nel quarto game. Sfortunatamente, la scarsa vena in battuta diventa un handicap non da poco per Jasmine che è costretta a cedere i restanti turni al servizio del parziale, alzando bandiera bianca sul 6-3.

Nel secondo set è il festival del break. Entrambe le giocatrici hanno maggior efficacia in risposta, rispetto al servizio, e in questo caso, però, è l’azzurra a fare la differenza ottenendo due break di vantaggio nel quinto e nel settimo game. Paolini subisce la parziale rimonta della spagnola nell’ottavo gioco ma rimedia subito nel successivo, incamerando il terzo break della frazione e pareggiando il computo sul 6-3.

Nel terzo set purtroppo l’avvio di Jasmine non è dei migliori e il break in apertura mette subito in una condizione di vantaggio Garcia-Perez. L’azzurra si costruisce tre palle del controbreak nel quarto game ma l’iberica si salva, anche grazie a qualche errore di troppo di Paolini. E così, nel nono gioco, arriva il secondo break letale per la nostra portacolori, costretta ad arrendersi sul 6-3.

Foto: shutterstock