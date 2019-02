Tennis, ATP Marsiglia 2019: Simone Bolelli conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto Maxime Janvier in due set

Missione compiuta per Simone Bolelli. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Marsiglia (Francia), superando con il punteggio di 6-4 7-5 il francese Maxime Janvier (n.227 ATP), che al primo turno aveva sorpreso il bielorusso Ilya Ivashka, numero 81 ATP e prima testa di serie delle qualificazioni, in 1 ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro si è imposto sfruttando in maniera impeccabile i passaggi a vuoto del suo più giovane avversario.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano ed entrambi i contendenti concedono poco nei turni al servizio. Tuttavia, nel settimo game, grazie ad alcune risposte di pregevole fattura, Bolelli mette in difficoltà il transalpino, strappandogli il servizio. Avanti nello score 5-3, l’emiliano archivia la pratica sempre con lo schema “servizio-dritto” sul 6-4.

Nel secondo set l’andamento del confronto non muta il suo corso, anche se l’italiano deve annullare un break point nel secondo gioco, riuscendo poi a spuntarla ai vantaggi. I turni in battuta si susseguono con grande rapidità fino all’undicesimo game, quando la terza palla break è quella buona per Bolelli, capace di creare lo strappo decisivo. Simone conclude la sfida sul 7-5 e raggiunge Matteo Berrettini nel main draw.

Foto: Shutterstock.com