Biathlon, Europei 2019: i convocati dell’Italia, sette azzurri a Minsk. Montello guida la pattuglia tricolore

Dal 20 al 24 febbraio si disputeranno gli Europei 2019 di biathlon, la rassegna continentale andrà in scena a Minsk (Bielorussia). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Oestersund ma ovviamente saranno assenti quasi tutti i big del circuito internazionale, ormai concentrati sulla rassegna iridata. L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri: spicca Giuseppe Montello che deve recuperare dai recenti acciacchi, per il resto la nostra pattuglia si affiderà a diversi giovani che avranno così l’occasione per fare esperienza in un contesto importante. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei 2019 di biathlon.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI BIATHLON 2019:

Giuseppe Montello

Saverio Zini

Patrick Braunhofer

Daniele Cappellari

Michela Carrara

Irene Lardschneider

Samuela Comola

Foto: Federico Angiolini