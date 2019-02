Tennis, WTA Acapulco 2019: Martina Trevisan esce al primo turno per mano della tedesca Tatjana Maria

Eliminata nelle qualificazioni, ripescata come lucky loser e poi immediatamente fuori al primo turno: nel WTA International di Acapulco, in Messico, Martina Trevisan esce dal tabellone principale a causa della sconfitta patita in poco meno di due ore ad opera della teutonica Tatjana Maria, brava ad imporsi per 6-2 7-6 (1) annullando all’azzurra un set point nella seconda frazione.

Nel primo set l’italiana parte anche molto bene, trovando il break in apertura e volando sul 2-0. Da quel momento in poi però Trevisan, pur combattendo, non riesce più a portare a casa alcun game, cedendo per tre volte la battuta (una ai vantaggi e due volte a 30) e lasciando così il set all’avversaria per 6-2 in 35 minuti.

La seconda partita inizia ancora una volta bene per l’azzurra, che trova il break nel terzo gioco e passa a condurre per 2-1, ma subisce l’immediato controbreak nel quarto game. Nuovo allungo dell’azzurra nel settimo gioco, e questa volta Trevisan conferma lo strappo, salendo sul 5-3 ed andando a servire per la partita sul 5-4. Nel corso del decimo gioco l’azzurra si procura anche un set point sul 40-30, ma poi subisce tre punti di fila e cede la battuta. La tennista italiana si riporta avanti salendo 6-5, ma ancora una volta cede il servizio seguente. Nel tie break non c’è partita: la tedesca vola sul 5-0 e poi chiude alla prima occasione sul 7-1 dopo un’ora e un quarto di battaglia.

Nel corso del match Trevisan non serve ace ma commette ben sette doppi falli e concede qualcosa come 21 palle break, salvandone 15, mentre la teutonica serve tre ace e commette altrettanti doppi falli, non riuscendo a fronteggiare nessuna delle quattro palle break concesse. Alla fine saranno 80 i punti vinti dalla tedesca contro i 68 dell’azzurra.

