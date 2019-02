Tennis, ATP Acapulco 2019: Seppi sconfitto all’esordio. Ko in due set contro l’australiano Kyrgios

Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP di Acapulco. Sul cemento messicano l’altoatesino è stato sconfitto in due set dall’australiano Nick Kyrgios, numero 72 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco.

Seppi ha perso subito il servizio in apertura di match, mentre dall’altra parte Kyrgios con la battuta non ha concesso nulla all’italiano, che ha vinto due quindici solamente nell’ottavo gioco. L’australiano è salito prima 4-2 e poi 5-3 e nel nono gioco ha nuovamente tolto la battuta a Seppi, chiudendo per 6-3.

Anche il secondo set non comincia bene, con il break di Kyrgios nel quarto gioco. L’australiano sale fino al 4-1, annullando anche quattro palle del controbreak. Sembra finita, ma Seppi ha ancora la forza di reagire e rimonta sul 4-4, ottenendo il break nel settimo gioco. Sotto 6-5 l’altoatesino ha la possibilità di servire per andare al tiebreak, ma commette due brutti errori che regalano altrettanti match point a Kyrgios. Basta il primo e l’australiano chiude sul 7-5.

In tabellone non sono più presenti italiani, visto che Federico Gaio, dopo aver superato le qualificazioni, è stato sconfitto in rimonta in tre set dal tedesco Peter Gojowczyk. La testa di serie numero uno del torneo è Rafael Nadal, che ha esordito con la vittoria contro Mischa Zverev con un doppio 6-3.

Foto: Oleg Bukharev/Shutterstock