Atletica, Europei indoor 2019, la fiducia di Antonio La Torre: “Gianmarco Tamberi è la punta di diamante di questa spedizione”

Domani l’Italia dell’atletica partirà alla volta di Glasgow, dove si terranno gli Europei indoor da venerdì a domenica: la prima giornata di gare vedrà impegnati 14 italiani sui 27 chiamati per la rassegna continentale al coperto che si terrà in Scozia, una delle principali tappe di avvicinamento ai Mondiali di Doha.

All’ANSA ha parlato prima della partenza il CT azzurro Antonio La Torre: “Andiamo a Glasgow con un carico di energia positiva, ma con i piedi per terra. Mi piacerebbe vedere una spedizione che combatte come ha fatto Claudio Stecchi a Clermont-Ferrand, per migliorarsi di altri 2 centimetri nell’asta fino al 5.80“.

Naturalmente i fari saranno puntati tutti su Gianmarco Tamberi, e La Torre lo sa bene, soprattutto dopo il 2.32 saltato ad Ancona, che gli è valso la miglior misura stagionale continentale: “E’ la punta di diamante di questa spedizione, ma la cosa più importante è che ci sia un Tamberi ritrovato, è un fuoriclasse“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com