Tennis, Roger Federer parteciperà al Masters 1000 di Madrid! L’elvetico torna sul rosso, giocherà anche a Roma?

Roger Federer sarà al via del Masters 1000 di Madrid, in programma nella capitale iberica dal 3 al 12 maggio, torneo che in carriera ha già vinto tre volte. L’elvetico torna così a cimentarsi sulla terra rossa, superficie sulla quale nelle ultime stagioni non aveva praticamente mai giocato, saltando completamente una fetta della stagione del circuito ATP.

Il tennista svizzero ha così scelto il torneo spagnolo per preparare al meglio il suo rientro al Roland Garros: a Madrid Federer ha un ruolino di 35 vittorie ed otto sconfitte in 11 partecipazioni. L’annuncio ufficiale è stato dato da Feliciano Lopez, direttore del torneo, e Manolo Santana, presidente onorario.

Resta ora da capire se nel percorso di avvicinamento allo Slam parigino Roger Federer abbia messo in conto o meno anche la partecipazione agli Internazionali d’Italia che si disputeranno a Roma.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock