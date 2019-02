Tennis, ATP Delray Beach 2019: Andrea Seppi approda ai quarti di finale. Sconfitto Thompson in tre set

Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach. L’altoatesino ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.

Il match si apre subito bene per Seppi, che ottiene il break nel terzo game del primo set. L’azzurro sale 3-1 e mantiene il vantaggio comodamente, strappando poi ancora il servizio a Thompson nel nono game e chiudendo la prima frazione per 6-3. Partita che sembra in discesa per l’altoatesino anche nel secondo set, visto che Seppi realizza il break anche nel quarto game e vola sul 4-1. Da quel momento, però, comincia la rimonta dell’australiano, che vince cinque game consecutivamente e chiude sul 6-4.

Si va dunque al terzo set ed è ancora il tennista azzurro a togliere per primo la battuta all’avversario nel quarto game. Il numero 52 del mondo tiene comodamente il proprio turno di servizio nel gioco successivo e sale 4-1. Questa volta a Thompson non riesce la rimonta e Seppi ottiene un altro break nel sesto gioco e poi chiude sul 6-1.

Nel prossimo turno l’altoatesino affronterà il vincente del match fra il sudafricano Harris, in torneo grazie ad una wild card, ed il britannico Evans. Domani, invece, scenderà in campo Paolo Lorenzi, che se la vedrà con l’americano Steve Johnson, numero 34 del ranking e quarta testa di serie del torneo.

Foto: Lapresse