Tennis, Marco Cecchinato conquista il best ranking: vince a Buenos Aires ed è numero 17 al mondo!

Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires, il 26enne ha sconfitto Diego Schwartzman nella finale giocata sulla terra battuta nella capitale argentina e il netto successo per 6-1, 6-2 gli permette di migliorare la propria posizione nel ranking ATP. Il siciliano è stato sublime in questo atto conclusivo, la sua terza vittoria nel massimo circuito (sempre tornei 250, l’anno scorse si impose a Budapest e a Umago) gli permette di salire al 17esimo posto in classifica respingendo l’assalto dell’avversario odierno: il semifinalista dell’ultimo Roland Garros ottiene il suo best ranking, sale infatti a quota 2091 punti e rimane in scia a Fabio Fognini (2225), ora la top 15 chiusa dal russo Daniil Medvedev (2230) è sempre più vicina.

Foto: Claudio Bosco LivePhotoSport