Tennis, Fed Cup 2019. Tathiana Garbin: “Sfida difficile con la Svizzera, l’Italia se la gioca. Giorgi ed Errani un esempio”

L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A.

Camila Giorgi e compagne si stanno allenando sul veloce indoor dell’impianto elvetico, ad affiancare la numero 28 del ranking WTA ci saranno la rientrante Sara Errani (n. 124 Wta), Martina Trevisan (n. 166 Wta), Jasmine Paolini (n. 208 Wta) e Deborah Chiesa (n. 281 Wta). Dall’altra parte della rete particolare attenzione a Belinda Bencic (numero 45), da non sottovalutare Stefanie Voegele (n. 84 Wta), Victorija Golubic (n. 101 Wta) nella formazione completata da Timea Bacsinszky (n. 111 Wta) e Jil Teichman (n.155 Wta).

Il nostro capitano Tathiana Garbin ha parlato alla vigilia dell’evento: “Sicuramente ci attende una sfida non semplice, avremo di fronte avversarie molto forti e giochiamo fuori casa. Conosciamo e rispettiamo la qualità della Svizzera, ma le nostre ragazze formano una squadra competitiva, anche grazie ai ritorni di Sara Errani e Camila Giorgi, che possono essere da esempio e guida per le più giovani della squadra. Ce la giocheremo e ci crediamo. L’obiettivo è raggiungere il play off promozione per tornare nel World Group”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse