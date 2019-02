Trampolino elastico, Coppa del Mondo 2019: i convocati dell’Italia per l’esordio di Baku, parte il cammino olimpico

Inizia il 2019 anche per il trampolino elastico, nel weekend del 15-17 febbraio si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo. Appuntamento a Baku (Azerbaijan) per iniziare al meglio la stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo a fine novembre, preludio alle Olimpiadi 2020 che si disputeranno proprio nella capitale nipponica. Il massimo circuito itinerante prevede quattro appuntamenti tra febbraio e ottobre, tutti qualificanti per i Giochi, e l’Italia vorrà mettersi in mostra fin da subito: proprio per questo motivo il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato il veterano Flavio Cannone, l’esperto Dario Aloi e Marco Lavino per il fine settimana di Baku.

Foto: Federginnastica