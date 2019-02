Tennis, ATP Sofia 2019: Matteo Berrettini che spettacolo! Batte Kachanov e vola ai quarti

Un Matteo Berrettini di lusso si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Il tennista romano ha sconfitto in tre set il russo Karen Kachanov, numero undici del mondo, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una prestazione davvero eccezionale per il numero 53 del ranking, che ha sconfitto per la terza volta in carriera un top-20.

Nel primo set è Kachanov a trovare per primo il break, strappando a zero il servizio all’azzurro addirittura a zero nel quarto game. Nel nono gioco, però, arriva il controbreak di Berrettini, bravo a rispondere con continuità e a sfruttare anche due doppi falli consecutivi del russo. Matteo salva anche un set point nel game successivo e si va al tiebreak, che viene vinto dal russo per 8-6 dopo che Berrettini ha avuto una palla set sul 6-5.

Grande equilibrio anche nel secondo set, che viene comunque spezzato nel quinto gioco da un ottimo Berrettini in risposta. Il romano strappa il servizio al russo e soprattutto tiene facilmente i suoi turni in battuta. L’azzurro non concede nulla e con uno splendido vincente di rovescio conquista il secondo set per 6-3.

L’inerzia della partita è girata. Nel terzo game del terzo set Kachanov commette altri due doppi falli e Berrettini si inventa sulla palla break uno spettacolare dritto all’incrocio delle righe. Avanti 3-1 Matteo riesce ad annullare due palle del controbreak e resta avanti. La percentuale di prime cala, la tensione si fa sentire, ma Berrettini resiste e proprio con il servizio chiude al secondo match point sul 6-4, qualificandosi per i quarti di finale.

Berrettini attende ora nei quarti di finale il vincente del match fra il rumeno Marius Copil, numero 56 Atp, e lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 26 del mondo e sesta testa di serie a Sofia.