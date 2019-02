Tennis, Fed Cup 2019: l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani

Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre.

Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera l’Italia si giocherebbe il playoff per tornare nel Gruppo I, proprio come era già successo nella passata stagione quando le azzurre riuscirono a battere la Spagna e poi furono sconfitte dal Belgio.

Una sfida che segna due grandi ritorni: il primo quello in maglia azzurra di Camila Giorgi ed il secondo quello in campo di Sara Errani dopo la lunga squalifica per doping. Saranno loro due ad avere il compito di guidare l’Italia in questa sfida contro la selezione rossocrociata e di permettere al Bel Paese di conquistare una vittoria che le permetterebbe di continuare il cammino verso la Serie A.

Tathiana Garbin si affida alla potenza e alla forza di una Giorgi che torna in azzurro dopo oltre tre anni dall’ultima apparizione in nazionale, chiamata a vincere entrambi i singolari in cui sarà impegnata. La capitana azzurra punta anche sull’esperienza e la voglia di riscatto di Errani, dopo quella maledetta squalifica di 10 mesi, dopo un periodo lunghissimo di inattività nel quale Sara non ha mai mollato, trovando la forza di rientrare, ripartendo proprio dall’azzurro.

Oltre a Giorgi ed Errani, Garbin ha convocato anche le giovani Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa. Difficilmente le vedremo in campo in singolare, mentre nell’eventuale doppio è Trevisan la favorita a giocare in coppia con Sara Errani. In ogni caso le tre ragazze dovranno farsi trovare pronte per ogni evenienza, anche perchè c’è da valutare la condizione fisica e l’eventuale recupero giorno per giorno di Sarita.

Non sarà facile sul cemento di Biel contro una Svizzera che presenta comunque una squadra solida. La stella è Belinda Bencic, numero 45 del mondo e reduce dal terzo turno agli Australian Open. La 21enne nativa di Flawil ha avuto tantissimi infortuni in passato, che le hanno condizionato una carriera che l’aveva vista arrivare anche alla posizione numero 7 della classifica mondiale.

Per il ruolo di seconda singolarista c’è probabilmente un ballottaggio tra Stefania Voegele e Timea Bacsinszky, con quest’ultima probabilmente favorita per la maggior esperienza in Fed Cup. La quarta giocatrice è Victorija Golubic, numero 101 del mondo, in rappresentanza comunque di una nazionale che può contare praticamente su quattro top-100.

Un solo precedente e anche molto passato tra Italia e Svizzera. Addirittura bisogna tornare indietro al 1977, quando Manuela Zoni, Daniela Marzano e Rosalba Vido furono costrette ad arrendersi (2-1) alle rivali sull’erba di Devonshire Park, a Eastbourne. Si spera che il risultato possa essere diverso in modo da andarsi a giocare le proprie possibilità, in caso di vittoria, al playoff del 20-21 Aprile per tornare nella Serie A della Fed Cup.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie 48/shutterstock