Tennis, ATP Sofia 2019: Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’italiano sconfitto da Fucsovics in due set

Esordio decisamente amaro per Andreas Seppi (n.37 del mondo) nell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6 (2) dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 47 del ranking) in 1 ora e 35 minuti di partita. L’altoatesino, dopo aver subito l’iniziativa del rivale nel primo parziale, ha cercato di cambiare marcia nella seconda frazione, subendo però poi la reazione del magiaro. Nel tie-break è maturato il ko che ha estromesso Seppi al primo turno. Per Fucsovics ci sarà il confronto con il tedesco Yannick Maden (n.121 ATP) negli ottavi di finale.

Nel primo set l’avvio è una specie di incubo per l’azzurro: doppio break subito nei primi tre giochi e la sensazione di una quasi totale impotenza rispetto al tennis dall’ungherese. Il gioco del magiaro, infatti, è dominante come confermato anche dalle statistiche del parziale: l’80% dei punti conquistati con la prima di servizio, il 71% con la seconda e il 60% dei punti vinti in totale. Un’egemonia suggellata dalla score di 6-2 in 36′ di partita.

Nel secondo set Andreas prova a scuotersi ed arriva il break in proprio favore, andando sul 3-0. Sfortunatamente la resa al servizio del n.37 del mondo non è all’altezza delle aspettative e in un battibaleno Fucsovics ribalta la situazione, strappando la battuta al nostro portacolori nel quinto e nel settimo game. Andreas però non ci sta e riequilibra la situazione, ottenendo il controbreak nell’ottavo gioco. Si gioca punto a punto e Seppi ha due chance per aggiudicarsi la frazione nel dodicesimo game ma al servizio il magiaro si salva. Si arriva al tie-break e l’ungherese mette in mostra un tennis migliore contro cui Andreas può davvero poco, costretto ad alzare bandiera bianca sul 7-2.

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock.com