Tennis, ATP New York 2019: Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur, primo successo tra i grandi

Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che aveva incominciato questo torneo da numero 89 del ranking ATP, balza fino al 56esimo posto mentre il suo avversario odierno si è portato a ridosso della top 100 (da domani sarà numero 107 della classifica mondiale).

Opelka domina letteralmente il primo set strappando il servizio all’avversario nel secondo e nel sesto gioco, tenendo agevolmente i propri turni in battuta dove concede appena tre punti in totale. Schnur però si risveglia prontamente nella seconda frazione: Opelka ha due palle break nel terzo game e altrettante nel nono gioco ma il numero 154 si salva e nel tie-break annulla addirittura due match-point prima di trascinare l’incontro al terzo set.

Nel parziale decisivo è ancora Opelka ad avere la chance per piazzare il break ma non sfrutta ben tre opportunità nel quarto game (di cui due consecutive), i due giocatori da quel momento in poi sono perfetti al servizio (concedono massimo un punto sui propri turni) e il tie-break è la logica conclusione: lo statunitense si porta sul 6-4 e ha due match-point consecutivi ma non li sfrutta, il canadese annulla anche il terzo ma sul quarto non può nulla e il padrone di casa può fare festa.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin / Shutterstock.com