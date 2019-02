Tennis, ATP New York 2019: Lorenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur

Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia.

Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle break, in particolare una nel decimo game che valeva anche come set point. Si è andati di conseguenza al tiebreak, che ha visto Schnur allungare sul 6-2 e quindi avere quattro palle set. Lorenzi, però, riesce in una clamorosa rimonta e alla fine chiude per 9-7.

Il secondo set è una fotocopia del primo, solo che questa volta è Lorenzi a dover fronteggiare due palle break nell’ottavo gioco. Il senese riesce ad annullarle e si va ancora una volta al tiebreak. Schnur allunga sul 4-2 e stavolta mantiene il vantaggio, imponendosi per 7-5.

Anche nel terzo set il copione è sempre lo stesso. I due tennisti tengono comodamente i propri turni di servizio. Purtroppo questa volta la parità non regge fino al tiebreak, perchè nell’undicesimo game Schnur strappa la battuta a Lorenzi e si porta sul 6-5. Il braccio del canadese non trema e chiude sul 7-5.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Action Sports/ Shutterstock.com