Tennis, ATP Buenos Aires 2019: Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena

Marco Cecchinato of Italy returns the ball to Dusan Lajovic of Serbia during their ATP Qatar Open tennis quarter-final match in Doha on January 3, 2019. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume Munar.

Nel primo set la prima occasione per l’allungo arriva nel quarto game, quando l’azzurro si procura una palla break ma non la sfrutta. Da quel momento in poi fioccano le occasioni per il break: la sfrutta subito l’iberico, che sale 3-2 e servizio, ma Cecchinato si riporta subito in linea di galleggiamento firmando il 3-3 alla seconda occasione. Lo stesso tennista italiano ha ancora due opportunità per l’allungo nell’ottavo game ma non le sfrutta, così la partita volge verso la risoluzione al tie break. L’azzurro trova il primo minibreak portandosi 2-1, poi è bravissimo a tenere sempre i turni al servizio e così si procura tre set point sul 6-3. Il primo è sufficiente, Cecchinato chiude 7-3 e porta a casa la frazione.

La seconda partita si apre con uno scambio di break, poi Cecchinato è bravo a trovare nuovamente l’allungo nel terzo game. L’azzurro questa volta non si distrae e non concede opportunità per il rientro, confermando lo strappo ed andando 3-1. I giochi più importanti ovviamente sono quelli con l’azzurro al servizio, ma Cecchinato non concede mai occasioni per il controbreak: il momento più difficile arriva nel decimo gioco, quando l’italiano va a servire per il match sul 5-4 e si ritrova sotto 15-30, ma ottiene tre punti consecutivi e porta a casa il match.

Cecchinato ha messo in campo soltanto il 56% di prime, ottenendo il 65% di punti, ma ha fatto addirittura meglio sulla seconda, con la quale ha conquistato lo scambio nel 68% dei casi. Abbastanza equilibrato, nel complesso, anche il numero di punti vinti: 80 per Cecchinato contro i 70 di Carballes Baena.

Foto: LaPresse