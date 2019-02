Tennis, ATP Marsiglia 2019: Stefanos Tsitsipas e Mikhail Kukushkin raggiungono la finale del torneo francese

Il greco Stefanos Tsitsipas e il kazako Mikhail Kukushkin sono i finalisti dell’ATP di Marsiglia 2019. Sul cemento francese il semifinalista degli Australian Open 2019 si è imposto 7-6 (1) 6-2 nei confronti del belga David Goffin (n.24 del ranking) in 1 ora e 11 minuti di partita. Kukushkin, invece, ha sconfitto il transalpino Ugo Humbert (n.75 del mondo) con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco.

Nel primo incontro l’equilibrio è regnato sovrano. I turni al servizio l’hanno fatta da padrona ed entrambi hanno gestito al meglio questo fondamentale, dando poche chance alla risposta del rivale. Un sussulto vi è stato nell’undicesimo e dodicesimo game, quando Tsitsipas e Goffin hanno perso a sorpresa il servizio, con il belga non in grado di sfruttare il vantaggio iniziale. Si è andati al tie-break e il tennis d’attacco del talentuoso greco è stato un fattore discriminante. La solidità da fondo del n.24 del ranking è stata piegata dai cambi di ritmo dell’ellenico che così ha prevalso 7-1. Nel secondo parziale si è assistito ad un soliloquio del n.12 ATP. I due break del primo e del terzo gioco hanno messo nelle migliori condizioni Tsitsipas di esprimere tutte le proprie potenzialità. Avanti 4-0, con l’89% dei punti conquistati al servizio, il giocatore nativo di Atene ha avuto vita facile, chiudendo sul 6-2.

Venendo al secondo confronto, il kazako (n.50 del ranking) ha subito impresso un ritmo sostenuto. Le cinque palle break non sfruttate in apertura sono state il preludio allo strappo del terzo game. Avanti nel punteggio e forte del 100% dei punti vinti con la prima e la seconda di servizio, il kazako ha incamerato in scioltezza la prima frazione sul 6-4. Nel secondo set, dopo aver sprecato un break di vantaggio, Kukushkin ha ripreso il filo del discorso interrotto, ottenendo il secondo break del parziale nel nono game e archiviando la pratica sul 6-4.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com