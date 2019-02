Tennis, ATP Dubai 2019: Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale. L’azzurro supera in due set il francese Hoang

Missione compiuta per Thomas Fabbiano. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Dubai (Emirati Arabi), superando 7-6 7-5 in 2 ore e 8 minuti di partita il francese Antoine Hoang (n.139 del mondo). Il pugliese ha mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi del confronto ed ha prevalso contro il transalpino, staccando il biglietto per il prossimo incontro che lo vedrà opposto allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 26 ATP.

Nel primo set Fabbiano parte forte, strappando il servizio a Hoang con colpi molto profondi. Sfortunatamente per il 29enne nostrano la resa al servizio non è all’altezza della situazione e il controbreak si materializza nell’ottavo gioco. Il nostro portacolori però riprende subito il filo del discorso interrotto, trovando anche “collaborazione” dall’avversario, eccessivamente falloso. Nuovamente avanti nello score, Thomas va a servire per il set sul 5-4 ma anche in questo caso la battuta non lo assiste come dovrebbe, consentendo al francese di pareggiare il conto. Si va al tie-break e l’italiano, sotto 6-3, si trova con le spalle al muro. Nel frangente, però, vien fuori il suo tennis qualitativo che gli permette di annullare ben tre set point e ribaltare incredibilmente il punteggio in proprio favore (8-6).

Nel secondo set l’altalena di emozioni prosegue perché entrambi non hanno grande efficacia alla battuta. Fabbiano è costretto sempre ad inseguire, recuperando in due circostanze il break di ritardo (quinto e decimo game). Sul 5-5 il pugliese cambia decisamente marcia e con vincenti di rara potenza, concretizza la quarta palla match del dodicesimo gioco, fissando lo score sul 7-5 ed accedendo al tabellone principale.

Foto: PROMA1 / Shutterstock.com