Tennis, ATP Marsiglia 2019: Stefanos Tsitsipas si impone in finale contro Mikhail Kukushkin e conquista il suo primo titolo dell’anno

Stefanos Tsitsipas centra il suo obiettivo e conquista la vittoria nell’atto conclusivo dell’ATP di Marsiglia (Francia). Il tennista greco si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 1 minuto di partita contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.50 del mondo), ottenendo il suo primo sigillo del 2019 e mettendo in mostra nel corso di questo incontro grande maturità. Da domani Tsitsipas sarà n.11 del ranking e la sua scalata alla top-10 è ormai quasi completata.

Nel primo set il match è all’insegna dell’equilibrio. Entrambi i giocatori guadagnano gran parte dei lori punti con un ottimo servizio che crea non poche difficoltà alla risposta dell’avversario. Tuttavia l’ellenico, con il suo tennis vario fatto anche di colpi di pura classe, si guadagna una palla break nel quarto game, annullata però da un Kukushkin estremamente lucido nell’aumentare la profondità del dritto. I turni al servizio fanno il loro corso e la regolarità del kazako contrapposta al gioco d’attacco del greco si confrontano a viso aperto senza remore. E così, nel dodicesimo game, Tsitsipas decide di alzare i giri del proprio motore, eseguendo una palla corta incrociata alla Federer e vincenti da fuoriclasse. Ai vantaggi, infatti, il ragazzo nativo di Atene archivia la pratica del primo parziale sul 7-5, potendo contare sull’80% dei punti vinti al servizio e su sei ace.

Nel secondo set si registra la reazione del kazako che, aumentando l’incisività con il dritto, mette in difficoltà l’ellenico sul lato sinistro del campo. Un splendido vincente in cross gli vale il vantaggio nel quinto game. Avanti 4-2, dopo aver annullato due break point, il n.50 ATP ha sulla racchetta due palle del doppio break che però Tsitsipas annulla con prime molto solide. Si entra nella fase calda della frazione e il greco, con le spalle al muro, mette in scena il proprio miglior repertorio pareggiando il conto nel decimo game. L’epilogo è al tie-break ed entrambi esprimono un tennis di ottima qualità. Alla fine però il talento del semifinalista degli Australian Open 2019 vien fuori e sul 7-5 la sfida gli sorride.

Foto: Schild / Shutterstock.com