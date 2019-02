Tennis, Coppa Davis 2019: le finali si giocheranno sul sintetico GreenSet, superficie poco gradita dall’Italia

Le Finali della Coppa Davis 2019 si giocheranno su una superficie sintetica GreenSet, cioè la stessa che viene impiegata anche alle ATP Finals di Londra e nei tornei di Basilea, Stoccolma e Parigi-Bercy. Gli atti conclusivi della massima competizione tennistica a squadre andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre nel rinnovato format che prevede 18 squadre al via suddivise in sei gironi da tre formazioni ciascuno: le sei vincitrici e le migliori due seconde accederanno poi ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

La decisione era nell’aria già da diverso tempo, ora è arrivata l’ufficialità dopo che Javier Sanchez, presidente della GreenSet, ha stretto un accordo con Galo Blanco, direttore sportivo del gruppo Kosmos. L’Italia, che è stata inserita nel difficile girone con USA e Canada, è svantaggiata da questa scelta ma Fabio Fognini e compagni si giocheranno tutte le loro chance, anche la Spagna di Rafael Nadal non esulta per la decisione ma i padroni di casa partiranno sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia.

Foto: jctabb shutterstock