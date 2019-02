Tennis, ATP Cordoba 2019: Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno. Sconfitto in due dall’argentino Londero

Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il piemontese è stato sconfitto dall’argentino Juan Ignacio Londero, numero 112 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Sonego non riesce a sfruttare una palla break in apertura di primo set e soprattutto Londero vince un terzo game lottatissimo, arrivato addirittura alla decima parità e nel quale annulla altre due palle break all’azzurro. Il tiebreak sembra essere la normale conseguenza ed invece nel dodicesimo gioco Sonego perde addirittura a zero il proprio turno di servizio e Londero chiude la prima frazione sul 7-5.

Equilibrio anche ad inizio secondo parziale, dove comunque Sonego non riesce mai a crearsi l’occasione per strappare il servizio all’argentino. Purtroppo è ancora Londero a trovare il break per primo, togliendo la battuta al numero 113 del mondo nel sesto gioco. Avanti 4-2 l’argentino annulla una palla dell’immediato controbreak e conclude poi il set sul 6-3.

Nel torneo di Cordoba sono presenti altri tre tennisti italiani, tutti impegnati al secondo turno. Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono la testa di serie numero uno e due in Argentina ed affronteranno rispettivamente lo sloveno Aljaz Bedene e lo spagnolo Jaume Munar; mentre Alessandro Giannessi ha sconfitto all’esordio il brasiliano Thiago Seyboth Wild ed ora se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lev Radin/ Shutterstock.com