Tennis, ATP 250 Sofia 2019: Luca Vanni perde nell’ultimo turno di qualificazioni contro il bulgaro Alexander Lazarov sprecando due match point

Dopo lo slovacco Lukas Lacko, anche Luca Vanni viene sorpreso dal bulgaro Alexander Lazarov, ventiduenne attualmente senza ranking ATP, che dopo un lungo periodo di tempo trascorso nei Futures riesce a superare le qualificazioni del maggior torneo di casa, a Sofia. L’aretino perde con il punteggio di 7-6(6) 3-6 7-5.

Nel primo parziale Vanni comincia col piede sull’acceleratore e ottiene un break a zero nel terzo gioco, che mantiene fino all’ottavo, in cui, dopo dieci punti, deve rendere la battuta a Lazarov. Senza grandi scossoni si arriva così al tie-break, che vede il bulgaro andare sul 6-3, perdere tutti i set point a disposizione e poi trasformare il quarto per chiudere 8-6.

La reazione dell’azzurro non si fa attendere e si palesa nella forma di un break nel secondo game e poi di un altro nel sesto. Lazarov si riprende uno dei due servizi, ma non basta, perché Vanni, con un gioco tenuto a 15, spedisce l’incontro alla partita finale con un chiaro 6-3.

Il numero 11 d’Italia toglie immediatamente la battuta a zero al bulgaro, salvo poi cederla nel sesto gioco. Un doppio fallo di Lazarov porta Vanni a servire per la vittoria, ma proprio quando sembra fatta, con due match point a favore, comincia la furiosa rimonta del bulgaro, che perde soltanto tre dei successivi quindici punti e si aggiudica un posto nel tabellone principale del torneo di casa per 7-6(6) 3-6 7-5.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CHEN WS / Shutterstock