Teenis, ATP Cordoba 2019: Lorenzo Sonego accede al secondo turno, surclassato Pablo Andujar

Lorenzo Sonego supera lo spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 35 minuti con lo score di 6-3 6-2 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba: sulla terra rossa outdoor l’azzurro attende ora il vincente del match (che si disputerà domani) tra il cileno Nicolas Jarry, numero 5 del seeding e la wild card argentina Juan Londero.

Nel primo set avvio equilibrato, con servizi dominanti e nessuna palla break nei primi quattro giochi. Nel quinto game Sonego deve annullare una palla break ai vantaggi all’iberico, si salva e poi trova lo strappo nel sesto gioco al primo tentativo. Reazione di Andujar nel settimo game, l’azzurro cancella altre due occasioni per il controbreak ma sale 5-2. Andujar va sul 3-5, poi Sonego va a servire per il set e tiene a zero, conquistando il parziale in 50 minuti.

La seconda partita rimane in equilibrio fino al 2-2, poi arriva l’assolo di Sonego, che trova un primo break nel quinto game ed un secondo nel settimo. Di contro l’azzurro nei quattro turni al servizio perde appena due quindici e blinda il match nell’ottavo gioco, chiudendo la disputa sul 6-2 in altri 45 minuti.

Foto: lev radin / Shutterstock