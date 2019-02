Taekwondo, Cyprus Open 2019: vittoria di Simone Alessio! Sul podio anche Roberto Botta, Davide Ditta e Sofia Zampetti

Quattro italiani salgono sul podio tra i Senior nel Cyprus Open 2019 di taekwondo. A Larnaca il protagonista è Simone Alessio che trionfa nei -74 kg. Il giovane azzurro apre subito al meglio la stagione, vincendo la finale contro il belga Badr Achab con il punteggio di 11-4. In precedenza Alessio aveva superato 17-1 il libanese Rene Abou Halka, 9-1 il cipriota Christos Pilavakis e poi in semifinale 10-3 il serbo Damir Fejzic.

Secondo posto nei -80 kg per Roberto Botta, che dopo aver travolto 28-8 il greco Michail Kogkalidis e 8-1 il bulgaro Yordan Kolev, ha perso 7-2 la finale contro il greco Apostolos Telikostoglou. Terzo posto nei -54 kg per Davide Ditta, che ha vinto il primo match 23-20 contro il greco Athanasios Tsiplikiaris ed in semifinale è stato battuto 11-5 dallo statunitense David Kim, che ha conquistato poi il successo finale. Nella stessa categoria vengono eliminati al primo turno Davide Albani e Nicolas Legari Ballerini, sconfitti dai greci Athanasios Anastasiadis 23-9 e Nikolaos Tsatzis 14-10. Stop al primo incontro anche per Antonio Flecca nei -58 kg, travolto 12-1 dal greco Konstantinos Bekoulis, e Markus Zadra nei +87 kg, battuto 17-7 dal cipriota Andreas Stylianou.

In campo femminile Sofia Zampetti sale sul terzo gradino del podio nei -46 kg. La 17enne azzurra, dopo aver sconfitto 14-2 la cipriota Ioanna Charalambous, è stata superata in semifinale 10-3 dall’altra padrona di casa Kyriaki Kouttouki, che ha poi vinto la finale. Eliminata invece al secondo turno Alessia Sturari, che dopo aver superato 20-6 la greca Maria Fevga, è stata sconfitta 9-0 da Kouttouki.

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Fita