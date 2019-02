Taekwondo, Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019: in palio a Pisa i primi titoli nazionali della stagione, diversi azzurri di punta in gara

Il primo grande appuntamento stagionale per il taekwondo a livello nazionale andrà in scena questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport di Pisa. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo si terranno infatti i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019. L’evento metterà di fronte gli atleti nello otto categorie di peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -67 kg, -80 kg e +80 kg al maschile. La manifestazione vedrà in gara 157 atleti (100 uomini e 57 donne), in rappresentanza di 82 club provenienti dall’intero territorio nazionale. Senza nulla togliere alle ultime edizioni, tra i partecipanti iscritti quest’anno spiccano diverse stelle del taekwondo italiano. Come ribadito dal Presidente Federale Angelo Cito, l’evento costituirà un’occasione importante per mettersi in mostra e per provare ad entrare nel giro della Nazionale.

Particolarmente elevato il livello al femminile, dove saranno in gara tutte le quattro italiane meglio posizionate nel ranking mondiale nelle rispettive categorie. Nei -49 kg favori del pronostico per Martina Corelli, reduce da un buon terzo posto allo Slovenia Open, ma Sofia Zampetti e Sarah Al Halwani hanno tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Erica Nicoli sembra invece un gradino superiore alla concorrenza nei -53 kg. Cristina Gaspa e Ana Ciuchitu, campionessa uscente, proveranno ad insidiare Daniela Rotolo nei -67 kg, mentre nei +67 kg si annuncia un duello stellare tra Laura Giacomini e Maristella Smiraglia, rispettivamente n.40 e n.44 al mondo nella categoria.

Qualche assenza in più in campo maschile, dove non ci sarà il pugliese Vito Dell’Aquila nei -58 kg e dove saranno da seguire con attenzione Antonio Flecca, Simone Caliri e Davide Ditta. Campo partenti non eccezionale nei -68 kg, dove gli atleti più quotati sembrano Emiliano Lo Pinto e Andrea Maddaluni. L’altro nome di spicco sarà invece quello di Roberto Botta, in cerca di conferme nei -80 kg dopo un inizio di stagione in salita in campo internazionale. Nei +80 kg Matteo Milani proverà ad impedire la doppietta a Luigi Traversa, che difende il titolo.

Il programma di gare sarà suddiviso tra sabato 2 e domenica 3 marzo. Nella prima giornata saranno assegnate le medaglie per le categorie di peso più leggere, ovvero -58 kg M, -68 kg M, -49 kg F e -57 kg F; nella seconda giornata invece in palio i titoli dei -80 kg M, +80 kg M, -67 kg F e +67 kg F. Lo spettacolo non mancherà e il livello della competizione si annuncia molto elevato.

