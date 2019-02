Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Il Cairo 2019: tre italiani in finale, eliminato Pier Paolo Petroni

Oggi sono andate in scena a Il Cairo, in Egitto, le qualificazioni maschili della prima tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno, primo step di avvicinamento alle Finali di fine giugno di Tokyo, primo evento di natura mondiale a mettere in palio un pass per le Olimpiadi 2020. Gli unici qualificati ai Giochi, al momento, sono i campioni d’Africa, gli egiziani Haydy Morsy (che ieri tra le donne ha staccato il pass per la finale per ripescaggio) e Sherif Nazeir (assente in questa manifestazione).

Passano tutti i big in gara: gli ex campioni del mondo Valentin Belaud (Francia) e Pavlo Tymoshchenko (Ucraina), il numero due del ranking mondiale Valentin Prades (Francia) ed il numero 5 Ilya Palazkov (Bielorussia). Il migliore di giornata è Alexander Lifanov (Russia), seguito dal padrone di casa Ahmed Elgendy (Egitto).

Avanti anche tre italiani sui quattro in gara: molto bene Riccardo De Luca, si difende al meglio anche Giuseppe Mattia Parisi, mentre passa in finale ricorrendo ai ripescaggi Matteo Cicinelli. Purtroppo non ce la fa Pier Paolo Petroni, che chiude male nel laser run e viene escluso dall’atto conclusivo.

Di seguito l’elenco completo dei qualificati alla finale:

LIFANOV Alexander RUS 1130

ELGENDY Ahmed EGY 1129

KINDERIS Justinas LTU 1129

LAWRYNOWICZ Daniel POL 1128

DOGUE Marvin Faly GER 1127

POLIVKA Ondrej CZE 1125

KINDL David CZE 1125

DE LUCA Riccardo ITA 1125

PALAZKOV Ilya BLR 1123

PRADES Valentin FRA 1121

ILYASHENKO Pavel KAZ 1120

TYMOSHCHENKO Pavlo UKR 1116

KHAMTSOU Ivan BLR 1116

KUF Jan CZE 1116

PARISI Giuseppe Mattia ITA 1116

KASYANIK Kirill BLR 1116

ZAPATA Emanuel ARG 1116

MICHSHENKO Vladislav KAZ 1115

VILLAMAYOR Sergio ARG 1115

VLACH Martin CZE 1114

FEDECHKO Yuriy UKR 1114

LOUBET Brice FRA 1113

DOGUE Patrick GER 1113

TOOLIS Thomas GBR 1110

BUSTOS Esteban CHI 1109

PILLAGE Myles GBR 1109

SVECOVS Pavels LAT 1108

NOBIS Alexander GER 1107

RADZIUK Yaraslau BLR 1107

BELAUD Valentin FRA 1107

CICINELLI Matteo ITA 1106

SWIDERSKI Jaroslaw POL 1103

GUSTENAU Gustav AUT 1103

HAMAD Eslam EGY 1102

UNAL Bugra TUR 1102

SHIVEL Luis ESP 1101

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM