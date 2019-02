Equitazione, Longines Global Champions Tour 2019: azzurri a Doha per la prima stagionale

Partirà questo fine settimana il Longines Global Champions Tour 2019 di equitazione, che porterà i migliori binomi del mondo in quel di Doha, Qatar, con due italiani che prenderanno parte alla prima tappa di uno dei circuiti più prestigiosi del salto.

Nella fattispecie, saranno il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano e il caporal maggiore Alberto Zorzi a volare nel medio-oriente. Il primo si affiderà nel fine settimana a Chalou e Quinn Van De Heffinck, mentre il secondo, vincitore nella scorsa stagione a Berlino, punterà su Contanga 3 e Danique.

Trasferta americana invece per Lorenzo De Luca, impegnato a Wellington in sella a Ensor De Litrange LXII e Cheindira prima di tornare nel Vecchio Continente per le finali, mentre altri azzurri gareggeranno a Vilamoura, Vejer de la Frontera, Carmona e Nizza.

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: Claudio Bosco – Live Photo Sport