Basket, Tabellone ottavi Champions League 2019: date, programma, orari e tv. Tutti gli accoppiamenti

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della terza edizione di Basketball Champions League. Si conoscono, dunque, le avversarie delle due rappresentanti italiane: Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia. I felsinei se la vedranno con Le Mans, mentre i veneti affronteranno i russi del Nizhny Novgorod, Le gare si disputeranno su partite di andata e ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE BASKET 2019

Neptunas Klaipeda (Lituania)-Hapoel Bank Yahav Gerusalemme (Israele)

Promitheas Patrasso (Grecia)-Iberostar Tenerife (Spagna)

Nizhny Novgorod (Russia)-Umana Reyer Venezia (Italia)

Telenet Giants Anversa (Belgio)-UCAM Murcia (Spagna)

Nanterre 92 (Francia)-Besiktas Sompo Japan Istanbul (Turchia)

Le Mans (Francia)-Segafredo Virtus Bologna (Italia)

Brose Bamberg (Germania)-Banvit Bandirma (Turchia)

PAOK Salonicco (Grecia)-AEK Atene (Grecia)

IN TV – La Champions League di basket 2018/19 sarà trasmessa da Eurosport, per mezzo della propria piattaforma Eurosport Player. Mentre RaiSport garantirà diverse dirette che saranno decise in base al palinsesto.

