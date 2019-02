Superbowl 2019 in tv, Los Angeles Rams-New England Patriots: come vederlo in diretta, in replica e on-demand. Orario e programma

Il momento dello show del SuperBowl numero 53 di football americano è arrivato. Nei primi scampoli del 4 febbraio, l’atto conclusivo della stagione 2019 della NFL prenderà il via e la tensione per quello che è l’evento degli eventi negli States supera i livelli di guardia.

Nello stupendo e ultra moderno Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, assisteremo al confronto tra i New England Patriots, trascinati dall’accoppiata leggendaria Bill Belichick-Tom Brady, e i Los Angeles Rams guidati da Sean McVay e Jared Goff. Un confronto che ha il sapore d’antico perché bisogna tornare alla 36esima edizione quando un Brady in rampa di lancio fu artefice del primo trionfo dei Patriots contro i Rams, che però giocavano a Saint Louis.

Gli orologi dunque andranno fissati alle ore 00.30 italiane (le 18.30 locali) per non perdersi neanche un frame di gioco di questa Finale del campionato NFL tra due squadre che sapranno regalare emozioni anche a chi non segue con grande continuità il football americano. Un evento che, in perfetto stile statunitense, sarà accompagnato da molto altro, tra cui il concerto nell’intervallo dei celebri Maroon5. In buona sostanza che lo spettacolo abbia inizio!

PROGRAMMA SUPERBOWL 2019

Il SuperBowl LIII sarà trasmesso in diretta da DAZN. Si potrà, quindi, seguire il match in diretta streaming (su pc, tablet e smartphone) oppure in tv tramite smart-tv o Sky-Q sul canale DAZN. Vi sarà anche la copertura della Rai, con Rai Due prescelto per godere dello spettacolo. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio on-demand per quanto concerne DAZN.

Lunedì 4 febbraio

ore 00.30 SuperBowl LIII New England Patriots – Los Angeles Rams – Diretta su DAZN, diretta tv su Rai Due

