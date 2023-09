Football americano: si ritira Tom Brady, una leggenda dello sport d’oltreoceano

Dopo la rocambolesca sconfitta dei Tampa Bay Bucaneers contro i Los Angeles Rams si sono susseguiti voci circa un possibile ritiro di Tom Brady e sembra proprio che la leggenda del football americano appenderà gli scarpini al chiodo, secondo quanto riportato dall’autorevole ESPN.

Scelto al numero 199 del draft NFL del 2000, Brady ha vestito per venti stagioni la maglia dei New England Patriots, guidandoli alla vittoria di ben sei Super Bowl, prima di accasarsi ai Tampa Bay Bucaneers, aggiudicandosi il settimo titolo individuale nella passata stagione.

Nobody did it better. #ThankYouTom pic.twitter.com/TMjtMpjWBB

— NFL (@NFL) January 29, 2022