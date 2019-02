Superbike, Test Phillip Island 2019: Alvaro Bautista domina la prima giornata davanti a Lowes e Rea

Anche se in questo fine settimana scatterà ufficialmente il Mondiale Superbike 2019, è ancora tempo di test per la categoria dedicata alle moto derivate di serie. Sul tracciato australiano di Phillip Island, dove da venerdì prenderà il via la stagione ufficiale, si è conclusa la prima giornata di test, contraddistinta da temperature basse e forte vento. Il nuovo arrivato della categoria, lo spagnolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha firmato il miglior tempo con più di quattro decimi di vantaggio sul britannico Alex Lowes (Pata Yamaha Occial WorldSBK Team) e sul campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK).

Il ducatista ha fatto segnare un interessante 1:30.743, ribadendo ai rivali che non è arrivato in questa categoria per fare lo spettatore, né avrà bisogno di tanto tempo per ambientarsi nel migliore dei modi. Discorso ben differente per il suo compagno di team, il britannico Chaz Davies, che ha concluso il suo Day-1 nei bassifondi della graduatoria. Il pilota gallese si sarebbe concentrato sul set-up ma, avendo avuto dei problemi tecnici fin dalla prima parte della mattinata, non è stato in grado di pareggiare i risultati del suo nuovo compagno di box.

Rea e Leon Haslam (Kawasaki Racing Team WorldSBK) hanno lavorato duramente e hanno centrato prestazioni molto simili. L’unica brutta notizia per il quattro volte iridato è rappresentata da una caduta in curva 10, per fortuna senza conseguenze. Lowes con la sua Yamaha si è fermato ad appena 4 decimi da Bautista, confermando la bontà della moto nipponica, mentre il suo compagno di squadra, l’olandese Michael van der Mark, ha confermato i progressi fatti durante l’inverno con un buon settimo tempo.

Giornata positiva anche per le BMW che hanno provato il nuovo telaio e una nuova forcella anteriore. Entrambi i piloti continuano a prendere confidenza sulla S1000 RR. il britannico Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) acciuffa addirittura il quarto tempo mentre il tedesco Markus Reiterberger si piazza in nona posizione.

Domani seconda, ed ultima, giornata di test sul tracciato australiano.

RIEPILOGO TEMPI DAY-1 TEST SUPERBIKE PHILLIP ISLAND 2019

1.Álvaro Bautista (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’30.743

2.Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team) 1’31.146

3.Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) 1’31.189

4.Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK) 1’31.300

5. Leon Haslam (Kawasaki Racing Team) 1’31.399

