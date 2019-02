Superbike, Mondiale 2019 in tv: tutto su Sky e TV8. Ecco le gare che verranno trasmesse gratis ed in chiaro

Tutte le gare del Mondiale Superbike 2019 saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su TV8, tutte le prove del campionato saranno visibili gratis e in chiaro. La rassegna iridata riservata alle derivate da serie sbarca dunque sul network di Murdoch che le manderà anche in onda sul canale del digitale terrestre in modo che tutti gli appassionati possano seguirle senza dovere pagare canoni e abbonamenti.

Si preannuncia un Mondiale particolarmente combattuto e avvincente con la Kawasaki grande favorita della vigilia, Rea è motivato a conservare il titolo e a proseguire il proprio dominio ma attenzione anche alla concorrenza con Marco Melandri che riparte dopo aver lasciato la Ducati e che spera in un colpaccio di lusso. Sono in programma 13 gare, si incomincerà nel weekend del 22-24 febbraio con il GP di Australia e si concluderà in Qatar a fine ottobre, in mezzo anche due appuntamenti in Italia a Imola e a Misano.

L’offerta motori di Sky, che già prevedeva F1 e MotoGP, si è così arricchita anche della Superbike. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle gare che saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su TV8.

MONDIALE SUPERBIKE 2019: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2019: LE DATE DI TUTTE LE GARE

22-24 febbraio GP Australia – Phillip Island

15-17 marzo GP Thailanda – Buriram

5-7 aprile GP Aragon – Teruel (MotorLand)

12-14 aprile GP Olanda – Assen

10-12 maggio GP Italia – Imola

7-9 giugno GP Spagna – Jerez

21-23 giugno GP Misano

5-7 luglio GP Gran Bretagna – Donington

12-14 luglio GP Stati Uniti – Laguna Seca

6-8 settembre GP Portogallo – Portimao

27-29 settembre GP Francia – Magny-Cours

11-13 ottobre GP Argentina – San Juan Vilicum

24-26 ottobre GP Qatar – Losail

