Superbike, Mondiale 2019: Alvaro Bautista parte dominando, il regno di Jonathan Rea vacilla?

Il primo fine settimana del Mondiale Superbike 2019 ha regalato una sorpresa non di poco conto: Alvaro Bautista fa tre su tre e sbarca nel campionato dedicato alle moto derivate di serie nel migliore dei modi. Lo spagnolo, dopo tanti anni in MotoGP, si dimostra subito pronto alla nuova categoria, lasciando tutti a bocca aperta a Phillip Island.

Un anno fa il weekend australiano vide la doppietta di Marco Melandri ancora in Ducati, ma quest’anno la situazione è differente. Alvaro Bautista non solo ha vinto, ma ha letteralmente dominato, rifilando a Jonathan Rea distacchi abissali. Nella Gara-1 di ieri, per esempio, il pilota di Toledo ha lasciato il quattro volte campione del mondo a 14.9 secondi in 22 giri, mentre in Gara-2 il gap è risultato di 12.1 (nella Superpole race i soli 10 giri non potevano permettere divari clamorosi).

In poche parole un andamento che ha dell’incredibile. La nuova Ducati Panigale V4, dopo un inverno nel quale sembrava regalare più dubbi che certezze, si è invece rivelata una moto spaventosa. Potente, performante e pronta a mettere in ginocchio la Kawasaki del dominatore delle ultime annate.

Una rondine non fa primavera? Staremo a vedere. Per il momento il team di Borgo Panigale festeggia un weekend letteralmente trionfale con un nuovo pilota di sicuro valore, e che si è subito gettato a capofitto in una nuova realtà. Dal prossimo round, a Buriram in Thailandia, ci aspettiamo la risposta di un arrabbiatissimo Jonathan Rea. Se, invece, ammireremo un altro dominio ducatista, significherebbe che il Mondiale 2019 di Superbike potrebbe avere un nuovo padrone. Alvaro Bautista ha vinto solo il primo appuntamento dei 13 previsti ma, a quanto abbiamo visto, si annuncia un campionato decisamente meno noioso di quanto fosse preventivabile.

Foto: Alvaro Bautista